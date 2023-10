Denuncian violencia laboral en Camuzzi

En la mañana de este lunes, hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Derivado y Afines y representantes de la empresa, y se determinó un cuarto intermedio para el próximo 8 de noviembre. Lucas Osellame, delegado regional, dialogó con Radio Olavarría y dio detalles de la causa.