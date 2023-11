Educación Financiera Doméstica: 'Cambiar deuda mala por buena'

El contador Gabriel Schmale nuevamente fue consultado por la situación económica actual. Pronosticó que los primeros meses del 2024 habrá más inflación. En ese sentido, recomendó, en caso que sea posible, usar el 'canuto' para cambiar deuda 'mala' como la de la tarjeta de crédito, por otra con mejor tasa o directamente, eliminación.