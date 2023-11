Ley de Cardiopatías Congénitas: “Va a bajar un montón la mortalidad en el primer año de vida”

Durante el martes pasado, se reglamentó la Ley de Cardiopatías Congénitas, que garantiza la cobertura de todas las instancias de detección y tratamiento de esta problemática en cada etapa de la vida. Mauricio Dilascio, médico pediatra y especialista en Cardiología Infantil, explicó en Radio Olavarría la importancia de la ley y dio detalles sobre la patología que es una de las principales causas de muerte en niñas y niños en el primer año de vida.