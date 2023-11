‘Cuando dicen que un hincha de Boca está loco, realmente es así’

Foto: tarderedondatpqq

El reportero gráfico olavarriense, Andrés Arouxet fue ‘el otro olavarriense’ que pisó el césped del Maracaná el sábado pasado en la final de la Libertadores. Se desempeña en el portal Infoeme y, además, es fanático de Boca. Contó en LU32 cómo llegó a acreditarse y las sensaciones vividas antes, durante y después. También repasó lo sucedido con las situaciones de tensión en Río de Janeiro.