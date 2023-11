Krivochen: ‘Estábamos atrasados 30 años en cuanto a modernización’

Foto: Archivo

La titular del Concejo Deliberante adelantó en Radio Olavarría que en estos días se habilitará un nuevo Digesto Municipal, accesible al público, pero que también cambia la forma de trabajo hacia dentro del Cuerpo. Destacó el ahorro en papel, en tiempo y recursos humanos, además de desear que lo que falta, pueda ser cumplimentado por quien la suceda en la cargo, después del 10 de diciembre.