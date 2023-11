El Cicloturismo perdió el apoyo del Municipio en las últimas semanas del año

Foto: Facebook Bicitours

Matías Castañares, de Bicitours, expresó en LU32 que la Comuna decidió no renovar el contrato que los une para desarrollar las salidas de cicloturismo, dos veces al mes. Se mostró dolido por cómo se lo comunicaron e hizo hincapié en que quedan varias personas sin trabajo. Ya se contactó con el equipo del intendente electo para poder restablecer las salidas en la nueva gestión y, por ahora, las realizarán con el apoyo de los participantes.