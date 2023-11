Bioquímicos sin definiciones en Olavarría

Días pasados, la Confederación Unida de Bioquímicos de la Argentina, emitió un comunicado dando cuenta de la situación que, explicaron, se da con las empresas de medicina prepaga.

Manifestaron que no hubo corte de prestaciones durante noviembre, porque se abrió una mesa de negociación, pero se les hace imposible seguir con los servicios, sin el cobro de un copago a los pacientes, hasta que no resuelvan el convenio con las empresas.

Al ser consultados algunos de los referentes en Olavarría, señalaron que aún no tienen definiciones de la Federación de Bioquímicos de la Provincia, que los representa en el organismo nacional y, hasta que eso no suceda, el cobro extra no se está dando.

De todas maneras, están atentos a que la comunicación puede salir en cualquier momento.

Mientras tanto, desde el IOMA a principios de mes anunciaron la eliminación de los copagos y la incorporación de nuevas prácticas médicas como es el Complemento C1Q, el DNA desnaturalizado y el AC. Anti; HIV resistencia a inhibidores de la integrasa; determinaciones que previamente requerían de trámites de autorización de excepción.

El titular de la obra social provincial, Homero Giles, usó la información de los bioquímicos nacionales para realizar una comparación entre el IOMA y las prepagas.