Arouxet proyecta que el déficit del municipio superará los $4 mil millones este año

La concejal y líder de Ahora Olavarría, que se referencia en Javier Milei, se mostró esperanzada tras el apoyo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri a su candidato a la presidencia. Adelantó que ya tienen todos los fiscales para el próximo domingo. También se refirió a la situación que se viene en el próximo Concejo Deliberante.