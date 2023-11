Afirman que hay un 10% de electores que aún no tiene definido su voto

Es el objetivo que los candidatos deben conquistar para hacerse del triunfo, explicó Paola Zuban, una de las directoras de la Consultora Zuban Córdoba, que es de las mas cercanas con la realidad, al momento de efectuar pronósticos. Manifestó que las tendencias, de todas maneras, son estables a esta altura de la contienda y el resultado va a ser reñido.