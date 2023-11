Vientos de Olavarría se presenta este domingo

Será en el auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, desde las 20:30, con un repertorio que va de lo popular de la música ciudadana, hasta una suite de música clásica, pasando por una banda de sonido de película. Carlos Orlando, impulsor del Quinteto, destacó en LU32 la presencia del compositor porteño Pablo Kunik, del que interpretarán ‘Aires de Buenos Aires’.