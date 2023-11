Kreplak: “No podemos pensar a la salud como un negocio”

“Nosotros lo que queremos es que los ciudadanos no paguen de su bolsillo para los medicamentos, que no paguen en la medida de los medicamentos importantes, crónicos, que la capacidad de los recursos individuales no afecten al tratamiento de enfermedades que tienen que ser crónicas”, se expresó en relación a los inconvenientes con las obras sociales y prepagas registrados en las últimas semanas.

En esa línea, hizo referencia a los pagos en Hospitales, como ocurría en Olavarría. “Es ilegal porque la coparticipación distribuye los recursos para que alcance a todos”, opinó. Aseguró que el dinero no tiene que ser una barrera para el acceso a la salud, “tiene que ser equitativo”, dijo.

Consultado sobre los dichos de Homero Giles, titular de Ioma, acerca de discontinuar el convenio entra la obra social y FEMEBA, el ministro indicó: “Nosotros tenemos la obra social, la federación, el círculo y el profesional. Y en el medio uno se llevan 10, 15%, más el 15% del círculo y el 5% del profesional. ¿Cuánto le llega al profesional de todo eso y cuál es el rol que cumple? Rediscutamos los roles también”.

En relación a la crítica lanzada en los últimos días por los círculos médicos de la Provincia hacia la obra social, Kreplak reconoció que “debemos sentarnos a buscar la solución para todos y para todas. Yo particularmente estoy de acuerdo con las organizaciones y los trabajadores que aportan a mejorar el sistema de salud, y estoy en desacuerdo con aquellos que son usureros, extorsionadores, que utilizan posiciones dominantes en contra de la salud del pueblo”.

Asimismo, mencionó cómo está la situación en cuanto a los insumos en Hospitales. “Ya está resuelta en casi todos, que tenía que ver con algunos saldos importadores, algunos que importan y no estaban entregando el material”, señaló, al tiempo que advirtió que en el sector privado hay cierta especulación financiera.

“Uno compra un insumo que viene importado de afuera y lo vende acá en pesos, sabe que lo que venda hoy, capaz que después de la elección, si llegara a suceder que ese candidato gana, no le va a alcanzar para volver a comprar lo que compra de afuera”, reflexionó.

A modo de crítica Javier Milei, el funcionario sostuvo que no se puede pensar a la salud como un negocio. “Tiene que ser universal, es un derecho”, agregó.

“Tenemos que lograr que ese derecho se consolide, porque la otra opción que se plantea es la del mercado, donde cada uno vale por lo que tiene y ahí los que más necesitan se quedan afuera”, subrayó.