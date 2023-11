Turismo, Cultura y Gastronomía: Puente Gran Bar, en Puerto Madero

Está ubicado frente al Puente de la Mujer, en el Dique 3. Nazarena, una de sus camareras, destacó que resalte del menú la Blooming Onion, que es cebolla frita en forma de flor, que puede venir acompañada. Es un plato muy consumido por turistas extranjeros, aclaró.