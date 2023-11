Satisfacción de Bomberos tras el encuentro provincial

Foto: Prensa Bomberos

El Comandante General del Cuerpo Activo, Raúl Ferreira, se expresó en La Voz de Bomberos este martes. Reveló que estuvieron trabajando fuertemente en Olavarría desde el viernes, para que el sábado pueda darse la dinámicas de reuniones que, recordemos, se dieron en el Campus Universitario, con unos 500 participantes.