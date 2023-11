Juicios por jurado: “Es un sistema que no aporta una mejor calidad de justicia”

Lo consideró en Lu32 el Juez de Cámara Carlos Paulino Pagliere, quien además fue crítico con esta metodología legislada hace más de 10 años en la Provincia, que consiste en que cualquier ciudadano puede ser convocado para determinar si una persona es culpable o no.