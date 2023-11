Cursos UPAMI: “Este año hubo récord de participantes”

Leonardo Yunger, coordinador de UPAMI Olavarría, señaló a Lu32 que durante el 2023, 200 personas participaron de los cursos proporcionados por la obra social en conjunto con la Universidad Nacional del Centro. Dijo que el balance es “muy positivo” y anticipó que el jueves 23 habrá una muestra en el Club Mariano Moreno.