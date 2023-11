En breve se entregan las últimas casas del Barrio Educadores

“Es un préstamo que da directamente del Instituto, no lo da un banco, lo da el Instituto de la Vivienda”, comenzó el ministro.

Detalló que “La cuota está pensada para que sea muy accesible y que hoy está entre los $14,700 hasta los $29,000, depende del monto que pidas y el plazo que pidas. Después se va a ir actualizando por el índice de salario”.

Esto facilita que “si tu cuota no sea el 20% de tu salario, bueno, va a ser el 20% de tu salario durante el plazo del préstamo. De esa manera nosotros logramos que la cuota inicial sea baja, sea, esté al alcance, digamos, del bolsillo de una familia trabajadora”.

En referencia a cómo es la dinámica de trabajo una vez que se adquiere el préstamo, manifestó que “es muy fácil de ejecutar, porque a vos lo que se te pide es como una documentación fotográfica. Vos tenés que mostrar antes de empezar la obra, después cuando la obra está al 50%, después cuando está terminada. No se piden papeles extra, entonces la verdad que es muy sencillo”.

La página por la que se accede es buenosairescrea.gba.gob.ar.

“Hay equipos del Instituto que van a ver las obras o, a veces, junto con los municipios, pero es muy sencillo, eso permite que las obras se hagan como cualquier obra que vos podés hacer en tu casa, sin agregarle ningún tipo de dificultad”.

Respecto al repago el ministro quiso desmitificar: “la gente en la Argentina paga” sentenció.

“Argentina es un país que tiene un muy bajo nivel de morosidad en lo que son los préstamos para construcción, los préstamos hipotecarios”.

Adelantó que las nueve casas del Barrio Educadores que restan para terminarlo ”se entregan en estos días”.

Se trata de “Un barrio que tenía muchos años, la verdad, y que la verdad es que lo hemos podido finalizar en esta gestión”.

En esa línea, cree que el intendente electo, Maximiliano Wesner, “le va a dar una impronta mucho más dinámica a la construcción de viviendas”.

Aprovechó para recordar que “La disponibilidad de la Provincia estuvo siempre, la verdad es que con el intendente anterior fue muy difícil, lo digo porque es la realidad, no me quiero ahora meter en un tema político, pero la verdad es que él no tenía interés de hacer viviendas con nosotros”.

“Las casas que estamos haciendo en Olavarría son todas casas que hemos trabajado con sindicatos, con cooperativas...”

Al ser consultado por la promesa de 100 casas por año que realizó Wesner en Campaña, manifestó compartirla: “Lo hemos charlado juntos, que perfectamente Olavarría es una ciudad que está en condiciones de poder hacer 100 casas por año”

“Va a tener el apoyo, independientemente de que sea yo o sea otro el ministro”.

Sumó que el apoyo va a ser para Olavarría y para “todos los municipios, porque nosotros ya estamos trabajando con Axel en la planificación de los cuatro años que vienen por delante y una de las pautas es mantener el ritmo de construcción de vivienda”.

Enumeró que “con los municipios tenés otra potencialidad, porque tienen instrumentos para conseguir suelo urbano”, ejemplificó.

El ministro se refirió a la probabilidad de vuelta del crédito hipotecario de forma masiva.

“El mercado inmobiliario se maneja distinto cuando vos tenés vivienda nueva, que cuando no hay vivienda nueva. Cuando no hay vivienda nueva, los precios de las viviendas existentes suben, porque es una cuestión de oferta y demanda. Cuando vos tenés viviendas nuevas, con precios accesibles como son las que nosotros hacemos, eso también ayuda a frenar los precios del mercado privado y termina beneficiando a todos, no solo a la familia que tiene su casa”.

Señaló, respecto al crédito que “Hay cuestiones normativas nacionales que hay que modificar. Yo creo que Massa también se ha expresado al respecto sobre la necesidad de que haya préstamo hipotecario. Está el PROCREAR, pero me parece que hay que extenderlo y ampliarlo”.

En este sentido, describió que en el Instituto, logran construir casas de 55/60m2 con un plazo de re pago de 30 años, con ajuste, de la misma manera que los créditos CREA, por variación salarial.

Sostuvo que los préstamos no tienen interés, como podrían tener los de los bancos, pero a ellos les permiten una cuota, aproximada hoy, de $60 mil, que es más accesible que el alquiler de cualquier inmueble, incluso de menor tamaño al construido.