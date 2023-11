Cemento Portland: Tras no haber acuerdo, AOMA manda circular a sus seccionales

Tras no llegar a un acuerdo, el gremio anunció que no hay obligatoriedad de la realización de horas extraordinarias, ni de trabajar el día lunes 20 de noviembre (feriado nacional) si no prestan tareas en turnos rotativos continuos.

Mientras tanto, el Secretario General, Héctor Laplace, seguirá negociando para acordar una suma que mejore la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras.