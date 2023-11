Salomón: “Hay un amplio triunfo de Milei en Saladillo”

El intendente de Saladillo José Luis Salomón se expresó en Lu32 y analizó la situación en el interior de la Provincia de Buenos Aires. Indicó que para el balotaje desde su espacio se mantuvieron al margen, en línea con el pronunciamiento del radicalismo a nivel nacional.