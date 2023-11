‘La forma de homenajear era, principalmente, a través de los nombres de las calles’

Foto: parte de plano de 1957 // callesdeolavarria.blogspot.com

El divulgador e historiador local, Marcos Rodríguez, creador de @Olavarría_del_Ayer en Instagram, se expresó en LU32 enmarcado en la semana aniversario de la ciudad. Se refirió a por qué Olavarría tiene muchas arterias con nombres de personalidades locales. También contó a partir de qué momento se tomó la decisión, mayoritariamente, de nominarlas así.