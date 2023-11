Arouxet: “Milei va a sacar adelante al país en el momento más delicado de los últimos 70 años”

La concejal y referente de Ahora Olavarría habló con Lu32 y analizó el triunfo en las elecciones de Javier Milei. Señaló cuales fueron las claves de la victoria, destacó a la juventud militante y anticipó cómo será el trabajo en el Concejo Deliberante.