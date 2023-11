Se desarrolló el acto protocolar por el aniversario 156° de Olavarría

Se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y luego se realizaron las tradiciones ofrendas florales. El intendente Galli junto al intendente electo Maximiliano Wesner fueron quienes llevaron la ofrenda en representación de la Municipalidad de Olavarría mientras que Cecilia Krivochen y Martín Endere hicieron lo propio por parte del cuerpo deliberativo local. El Mayor Marcelo Vallejos colocó palmas como muestra de reconocimiento y respeto a la figura del Coronel Álvaro Barros, quien un 25 de noviembre pero de 1867 cosechó el aval para la fundación de Olavarría en el terreno denominado hasta ese entonces como “Puntas del Arroyo Tapalqué”.

“En esta hermosa mañana estamos celebrando el 156º aniversario de la fundación de nuestro hermoso Partido, de nuestro pujante Partido”, inició sus palabras alusivas el intendente Galli. “Voy a ser breve, porque es un momento de mucha emoción y corro el riesgo de que se me quiebre la voz. Es mi último discurso como intendente”, mencionó.

Posteriormente, añadió que “he repasado mucho, es momento de balance de estos últimos 8 años en los que los vecinos me honraron con la responsabilidad de ser nada más y nada menos que el intendente de nuestro Partido. Hemos logrado grandes transformaciones, lo cual me da mucho orgullo, y también del equipo que me acompañó a poder lograr tantas transformaciones para nuestra ciudad, tanto crecimiento. También hemos cometido errores, claramente, pero siempre fue con la voluntad de que Olavarría sea el partido más pujante de la provincia de Buenos Aires. Siempre con el respeto a la investidura de cada uno de los cargos que nos tocó ocupar”, concluyó Galli, quien en el cierre de sus palabras felicitó al intendente electo y le deseó una exitosa gestión.