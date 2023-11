Alquileres: expectativa por lo que pueda pasar luego del 10 de diciembre

Desde el sector inmobiliario indicaron que la gente aún no terminó de acostumbrarse a los cambios que se dieron luego del 18 de octubre y ya se habla de derogar la ley. La nueva ley incluiría los contratos entre partes y pactando libremente en cualquier moneda.