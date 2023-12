Con grandes expectativas, se viene el remate a beneficio del Hogar de Niñas San José

A partir de las 15 horas de este sábado, en la sede ubicada en Cerrito y Belgrano, se realizará un remate de diversos artículos a total beneficio del Hogar de Niñas San José. Será llevado a cabo por Sergio Vazzano. Ana Spinella, presidenta de la Asociación que sostiene al Hogar, dialogó con Lu32 y dio detalles del evento.