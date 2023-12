Desde el Radicalismo querían aprobar el Endeudamiento, pero el PRO se negó

El senador provincial Alejandro Cellillo, se refirió en Radio Olavarría a la caída sesión en la Legislatura, donde se intentó abordar la solicitud del Gobernador Kicillof, para tomar deuda por unos 50 mil millones de pesos, en dólares. Afirmó que hubo diferencias con sus pares del bloque. Anheló que el próximo año puedan trabajar más que este, con la nueva conformación.