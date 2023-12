El 80% de los establecimientos escolares de Olavarría está en condiciones

Foto: En Línea Noticias

Lo expresó el titular del Consejo Escolar local, Ariel Rodríguez, que además, manifestó que hay locales que no han tenido problemas, pero están en lugares donde podría haberlos, por eso se ha definido no habilitar la concurrencia hasta que no se eliminen los riesgos. Solo en el caso del CEC 801 tuvieron que mudar el comedor a la Escuela 60, el resto de los comedores funcionó en los establecimientos respectivos.