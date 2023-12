•Inscripción: desde el 19/12 de 8hs a 12hs hasta el 29/12 en la sede del Centro de Formación Profesional N°401 (ex Escuela Piloto) sita en Dorrego y Brown.

•Entrega de cajas alimentarias días 20 y 21 de diciembre de 8hs a 12hs en el Centro de Formación Profesional N°401 (Ex Escuela Piloto). Ingreso por el portón de calle Dorrego.

•Acto de fin de curso el día 22/12 a las 10hs en la Casa del Bicentenario.

•Intensificación de contenidos: de 1° a 4° año en la sede del Centro de Formación Profesional N°401 (ex Escuela Piloto) en Dorrego y Brown. La convocatoria de estudiantes se realizará mediante preceptores.

•Intensificación de contenidos de 5° a 6° año en la Iglesia de Sarmiento y Alsina. El ingreso será por el portón de calle Alsina. La convocatoria de estudiantes se realizará mediante preceptores.

•Los horarios y días de intensificación de contenidos son los mismos de las materias.