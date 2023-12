Wesner definió que no se instale la antena en el 10 de Junio

En sus redes sociales el intendente dio los detalles. Recordemos que, en diálogo con Radio Olavarría, los vecinos advertían sobre las situaciones. He decidido pedir que se detenga la colocación de una antena de telefonía en el Barrio 10 de Junio y ya se comunicó oficialmente al profesional responsable de la obra. He evaluado el expediente que se generó en la gestión anterior, del cuál surge que no se está respetando la ordenanza local 3153/8 que solicita los requisitos para este tipo de instalaciones. La empresa había recibido un certificado que tenía la condición de cumplir con la norma local, como estos requisitos no se cumplen en su totalidad debe suspenderse. Entre los puntos a cumplir y que no se acreditaron está el certificado emitido por la autoridad competente de los niveles de recepción y emisión con los que operan los equipos, que indica el campo eléctrico y magnético y el certificado de aprobación de la estructura soporte emitido por la fuerza aérea. Este tipo de decisiones deben ser tomadas con el respaldo total de la norma y de la vista de quienes tienen la competencia para emitir opinión protegiendo el bienestar y los intereses de la comunidad.





