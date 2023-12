Balance 2023 de la FACSO: “Ha sido un año intenso, con muchísima actividad”

La decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Gabriela Gamberini, realizó un balance del año que se caracterizó por logros académicos y obras. Al igual que su par de Ingeniería, anticipó un 2024 “muy complejo” debido a las disposiciones del Gobierno Nacional en torno a las Universidades, sobre todo por las construcciones que están en carpeta o en proceso.