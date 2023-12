Urruty: 'Siempre se está reclamando sobre lo mismo'

Foto: Zona Campo

La ex presidente de la Sociedad Rural de Olavarría y también dirigente de CARBAP se expresó en la mañana de este sábado en Radio Olavarría. Mencionó que hay buenos deseos para el próximo año, pero se lamentó por el 'desconcierto' que hay en la clase dirigente del país por estos días.