¿Cómo se realizarán los eventos hípicos durante el 2024?

Debido a que la encefalomielitis que cosecha cada vez más casos en el país, Jefe del programa de Enfermedades de los equinos del Senasa, Mario Iturria, detalló en Lu32 que los datos correspondientes deben presentarse con 20 días de anticipación en la oficina local, y serán controlados por los responsables sanitarios del evento. Además, desde el 1 de febrero la vacunación de los equinos será obligatoria para la participación