‘Se avizora una muy buena campaña por las lluvias’

Lo consideró Lisandro Falabella, titular de la Cabaña “Lomas Pampas” en diálogo con Lu32. Opinó sobre la actualidad del país y el impacto que podrían tener las medidas del Gobierno Nacional en el campo, sector que aseguró, “se está acomodando”. Además, anticipó cómo será la cosecha 2024 y el trabajo que realizan desde la Cabaña.