Carnes: ‘Hemos tenido una baja importante en los precios que nos permite tirar ofertas’

Juan Manuel Rosas, carnicero local, se expresó en Lu32 sobre la situación del mercado de las carnes. Comentó que previo a las fiestas se registró una suba importante en los precios, pero que comenzó a bajar hace algunos días. También detalló cuanto están costando los principales cortes, aunque aclaró que depende de la zona en donde se ubica la carnicería.