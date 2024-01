La UNICEN con ‘incertidumbre’: con el presupuesto 2023, cerraría antes de mitad de año

“Necesitamos tener la certeza de los salarios garantizados, porque sino no puedo pedirle al personal que vaya a trabajar” expresó el rector de la Casa de Altos Estudios, Dr. Marcelo Aba, en Radio Olavarría. Respecto a las obras, expresó que es probable que lo que se está haciendo en Ciencias de Salud continúe, porque es una obra que estaba en marcha antes del cambio de gobierno.