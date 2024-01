Remate gordo y conserva de la firma Néstor I Goenaga y Cía S.A

El martillero Martín Iturralde, que dio remate de esta firma en la ciudad de Azul, hizo un balance y destacó que los precios acompañaron. Mencionó que fue un año complicado en lo climático y que ya se preparan para el próximo remate el 17 de enero.