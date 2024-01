Mercado de Cañuelas: ‘La vaca sigue siendo muy buscada’

El martillero Victor Sissini comentó en Radio Olavarría las alternativas del Mercado Agroganadero de Cañuelas. Destacó que además de la vaca, también se están buscando novillos pesados. Resaltó que en la semana mejoraron algunos valores y se mostró optimista en que se mantendrán durante enero.