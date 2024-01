Se ultiman detalles para el Seven de Claromecó

El tradicional torneo de rugby en arena tendrá su 29° edición los días 20 y 21 de enero. En ese marco, Bruno Albistro dio detalles de los preparativos en una nota con el programa paranaense ‘La Mañana de la Red’. Destacó que es el primer seven playero de Argentina, y el único que queda en pie. Comentó las categorías que participarán y valoró “el escenario natural maravilloso” con el que se disputará el torneo.