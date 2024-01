Tasa de servicios esenciales en Azul: “Es un impuesto distorsivo”

Lo expresó en Radio Olavarría Alejandra Balda, productora agropecuaria de la vecina ciudad, en relación al impuesto que se quiere cobrar desde el Municipio a todo el partido. También se refirió a las expectativas del 2024, que se anticipa con muchas lluvias, lo que podría traer inconvenientes en los caminos, dijo.