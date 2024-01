Destacan una ‘muy buena campaña’ de aplicaciones aéreas de fungicidas

Raúl Monfererr, titular de Aviación Agrícola Argentina S.A, presentó en Lu32 la actividad de trabajos aéreos que realizan en la región. Resaltó la gran campaña realizada en trigo, cebadas y avena, y que se continuará con girasol y maíz. Anticipó que próximamente colaborarán en la Lucha contra la Tucura en Olavarría.