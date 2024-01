CEMEDA: Nación no depositó el FESCAS y se les adeuda una parte de los salarios a los trabajadores

Este martes concretaron una asamblea y hay mediación en la delegación local del Ministerio de Trabajo. Carlos Manzur, secretario general de ATSA Olavarría, expresó que hay buenas perspectivas de pago, según comunicó el directorio de la empresa.