Matrella: ‘Será un buen año para la ganadería’

Sebastián Matrella, productor agropecuario y concejal de la Unión Cívica Radical, se expresó en Lu32 en relación a las expectativas por la temporada ganadera y los precios en el mostrador. También se refirió al trabajo que debe afrontar en los caminos rurales la gestión de Wesner, en concordancia con lo hecho años anteriores. Adelantó además, un proyecto que presentarán próximamente desde el bloque.