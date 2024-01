“Pedimos que los medicamentos sean declarados bienes esenciales”

Maximiliano Suescun, intendente de Rauch y presidente del Foro de Intendentes Radicales, se expresó en Lu32 sobre la advertencia que realizaron a la Nación sobre el incremento de precios en los medicamentos. Además, opinó sobre las medidas de Milei en materia económica y la situación de las comunas con el recorte de presupuesto.