Sissini: “Costó vender la vaca buena”

Víctor Sissini, martillero que estuvo a cargo del remate Adolfo S.Koerner y Cía que se llevó a cabo este miércoles en Azul, expresó en Lu32 como se desarrolló. Destacó que la vaca alcanzó el precio de $1300, aunque costó venderla. Resaltó que bajó el consumo de vaquillona y advirtió que habrá menos oferta de terneros porque lo que se busca es la invernada.