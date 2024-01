Victor Sissini analizó el Mercado Agroganadero de Cañuelas

El martillero que realiza ventas allí pasó por Lu32 y detalló cómo se desarrolló el Mercado durante esta semana. Dijo que los precios no variaron y que el consumo se tranquilizó. Se destaca el novillo de campo y algunos lotes de ternera de novillo. Consideró que enero no terminará con subas.