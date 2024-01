Cuarzur Edificios, una opción para tener un departamento en Mar del Plata

Marcelo Mansilla, referente de Cuarzur Edificios, pasó por los microfonos de Lu32. La empresa se dedica desde 2016 a la construcción de departamentos, y ya llevan cinco edificios entregados. Cuentan con un plan de financiación de 84 cuotas. que posibilita adquirir un departamento en 36 meses. Cabe destacar, que la actualización de la cuota es siempre por debajo de la inflación.