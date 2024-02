La Nissan Frontier, el vehículo más vendido en Cityssan

Franco y Guillermina, de la concesionaria Cityssan, estuvieron en los estudios de Radio Olavarría para referirse a los vehículos más vendidos y a los planes de ahorro que ofrecen. La Nissan Frontier, camioneta más vendida actualmente, que salió al mercado en 2022, destaca por su seguridad, la confianza, el confort y el consumo bajísimo que tiene, además de la garantía por 6 años o 150.000 kilómetros. Resaltaron que venden y toman autos usados, y valoraron la importancia de Nissan en el mercado nacional y mundial.