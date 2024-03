Comienza el Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría

Se desarrolla desde este viernes y hasta el domingo en su vigésimo aniversario. El predio ferial de la Sociedad Rural de Olavarría transita las últimas horas de preparativos, para poder dejar todo listo para el mediodía de este viernes 8. ‘Tommy’ Pérez dialogó con Luis Occhi y dio detalles de las aperturas e inicios de los espectáculos.