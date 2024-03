Gerardo Jetip, el artesano que diseñó la patente de la Fiesta Nacional del Ternero

Jetip, artesano ayacuchense que tiene su negocio denominado ‘Artesanías El Totem’, pasó por los micrófonos de Radio Olavarría y contó cómo se le ocurrió diseñar el símbolo que representa a la Fiesta, que se desarrolla durante este fin de semana en la ciudad de Ayacucho. Dijo que está hecho con materiales aeronáuticos.