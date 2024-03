Trámite rápido para la audiencia pública por el aumento del agua

La misma se desarrolló este lunes en el Centro de Convenciones, y duró poco más de 20 minutos. Expusieron el titular de Coopelectric, Cruz Arouxet; Enrique Lospinoso, subgerente administrativo y Renzo Toranza Taborda, por Libres del Sur.