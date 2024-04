Se realizó en Azul el remate 33 Aniversario de Néstor I. Goenaga y Cía S.A.

Fue una jornada con una importante venta de hacienda de 2.630 vacunos, con plazos de 25 días. Las ventas las efectuaron los martilleros Juan Ignacio Goenaga y Martín Iturralde.