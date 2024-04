Ajedrez: destacada participación olavarriense en la 2° fecha del Gran Prix Infantil del Centro de la Provincia

El pasado domingo 14 de abril se disputó la segunda fecha del «Gran Prix Infantil del centro de la Provincia de Buenos Aires» en el Complejo República Venezuela de la ciudad de Bolívar. Allí, la Escuela Municipal de Olavarría se hizo presente con 19 participantes.

Las categorías que se jugaron fueron: sub 8, sub 10, sub 12, sub 15 y sub 18-libre, todas fiscalizadas por el árbitro Internacional Ramiro Troilo, con un total de 7 partidas, a un ritmo de juego de 12 minutos más tres segundos de incremento por jugada.

En la categoría Sub 8 el primer puesto fue para Santiago Obuch de Pehuajó. Por Olavarría participó Joaquín Asanza, quedando en séptimo lugar con 3,5 puntos.

En la categoría sub 10 el campeón fue Tomás Casquero de Pergamino. Por Olavarría se destacaron: Eva Yahia en el tercer puesto, Axel Santillán en el 5to puesto, 8vo Christian Safenreiter y mejor dama Juana Yahia. En esta categoría se destaca el arbitraje de Felicitas Orsatti de nuestra ciudad.

En Sub 12 el primer puesto fue para Baltazar Gil de Pehuajo, y se destacaron por Olavarría, quedando en el 6to puesto y mejor dama Bernardita Lencinas – 4,5 puntos – También fue un gran torneo para Julián Hernández, terminando el torneo con 4 puntos.

El primer puesto para sub 15 fue para Aaron Tenaglia de Saladillo. Por Olavarría se ubicó noveno Miqueas Echegaray con 4,5 puntos y Agustín Conte con 2,5 puntos.

En la categoría Sub 18 salió campeón Thiago Negrete de Saladillo y se destaca el tercer puesto de Morena Gisler, 5to puesto para Leandro Proia y el 6to puesto para Tomas Carmona de gran actuación para Olavarría.

El campeonato de mayores fue para Ramón Gil de la ciudad de Pehuajó. En representación de nuestra ciudad participaron Martin Ponce – 9no con 4,5 puntos – en el puesto 14 José Barberi con 4,5, en el puesto 20 Juan Rodríguez y 21 Darío Maidana ambos con 4 puntos, en el puesto 27 Lautaro Sampaoli y en el puesto 34 Emmanuel Salguero con 3 puntos.

La próxima fecha del Prix será en la ciudad de Las Flores el 12 de mayo. Se espera una gran participación de escuelas municipales.